Clip d'animation pour Kwoon

Je viens d'arriver Inscrit: 09/05/2020 21:12 Post(s): 16





je viens de terminer ce clip d'animation pour un ami. Je cherche un peu à le partager mais je ne sais pas où le mettre sur Koreus, je l'ai donc déposé ici, j'espère qu'il a sa place.

N'hésitez pas si vous avez des questions, et si l'envie soudaine de le partager n'hésitez pas, toute aide est la bienvenue.



La vidéo est déjà passée :



Kwoon (feat.Babet) - King Of Sea (Official Video)



Stéphane Bonjour à tous,je viens de terminer ce clip d'animation pour un ami. Je cherche un peu à le partager mais je ne sais pas où le mettre sur Koreus, je l'ai donc déposé ici, j'espère qu'il a sa place.N'hésitez pas si vous avez des questions, et si l'envie soudaine de le partager n'hésitez pas, toute aide est la bienvenue.La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic237988.html Kwoon (feat.Babet) - King Of Sea (Official Video)Stéphane

Contribution le : Aujourd'hui 14:52:01