-Flo- Un Australien se défend d'une attaque de crocodile









https://www.instagram.com/p/Ce6B3bPpSBe/ Un Australien se défend d'une attaque de crocodile... avec une poêle. Simple mais efficace ! Encore faut-il avoir une poêle à portée de main.

Contribution le : Aujourd'hui 16:19:21

mawt1 Re: Un Australien se défend d'une attaque de crocodile

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6614 Karma: 2541 Ou est Papi?



Ben comme chaque matin, dans le jardin entrain de chasser les crocodiles avec la poele de mémé.

Contribution le : Aujourd'hui 16:41:57