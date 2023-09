Options du sujet Imprimer le sujet

Un australien attaque un crocodile en charge avec un poêle à frire

Bowane





Australian Lodge Owner Smacks Charging Crocodile with Frying Pan



A regarder directement sur Youtube. Sinon une autre source: https://www.dailymotion.com/video/x8bxwty (faible qualité) Alors que le crocodile commence à charger, il lui donne deux coups de poêle à frire sur le museau.Australian Lodge Owner Smacks Charging Crocodile with Frying Pan

Contribution le : Aujourd'hui 13:13:40