Ballade bucolique + Mettre sa tête n'importe où

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2606 Karma: 6451 de la petit famille cochon.



Il ne faut pas mettre sa tête dans la gueule d'un caïman, même petit !



Contribution le : Aujourd'hui 19:50:05

CrazyCow Re: Ballade bucolique

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16837 Karma: 23989 C’est sûr que c’est un sacré contraste avec leurs petits copains des élevages industriels

Contribution le : Aujourd'hui 19:58:39