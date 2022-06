Des tigres en 3D dans Fort Boyard

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 73577 Karma: 35663

C’est une petite révolution pour Fort Boyard. Le mythique jeu télévisé de France 2 s’apprête à lancer une nouvelle saison le samedi 2 juin prochain (21h10) sans ses tigres. Une première depuis la création de l’émission en 1990.



La conception de ces tigres en 3D présents dans la salle du trésor a nécessité quatre mois de travail.

“Au début on a pensé à mettre des images d’archives des tigres mais on s’est dit que ce serait bizarre pour le public, puisqu’il savait que les animaux n’étaient plus là”, explique au HuffPost Guillaume Ramain, producteur artistique de l’émission depuis 2011. “On a finalement opté pour des statues de tigres dans la salle du trésor et on a décidé de les animer pour leur donner vie à la manière des gargouilles dans Le Bossu de Notre-Dame ou des créatures dans Les Animaux Fantastiques.”









