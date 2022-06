Les mathématiques et leur réputation

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5039 Karma: 854

Bonsoir,



Certains le savent, je suis prof de maths depuis bientôt 10 ans et je voulais aborder ce sujet sur le forum afin de récolter différents avis.



Ce n'est pas une chose nouvelle : lorsqu'on évoque les mathématiques dans la vie, la majorité des réactions suscitées n'est pas très positive. Grimaces, mauvais souvenirs du prof aux cheveux gras et de laborieux calculs, éternelle remise en question de leur utilité dans la vie de tous les jours, etc.



J'ai encore vécu cette expérience dimanche lors d'un covoiturage, où le gars me demandait ce que je pouvais bien trouver à cette discipline et de quelle manière je pouvais justifier mon intérêt pour elle.



Dans ce topic, j'aimerais dépasser le simple stade un peu débile du "ouais bah moi j'ai jamais réutilisé un compas de ma vie !! Et pourtant, je suis pas con mdr (compas, pas con, t'as capté)" ou encore "Le théorème de Pythagore pour acheter une baguette de pain ça sert quand même à rien lol." (sachez que, la pita étant un pain libanais, il peut être intéressant de reconnaître une pita gore chez le boulanger).



Le sujet de ce topic n'est pas de discuter de l'utilité des mathématiques (ce qui pourrait faire un autre sujet car c'est passionnant), mais bien de la réputation des mathématiques en France (ou tout autre pays auquel vous appartenez). J'ai besoin de récolter des avis pour enseigner mieux voire autrement (ce que je tente de faire depuis plusieurs années par bien des biais, mais parfois de façon vaine).



Pour ceci, je voudrais lancer quelques questions, auxquelles vous pourriez répondre - ou pas, peu importe - pour m'aider à comprendre le point de vue des élèves (et des gens en général) sur cette matière.



1) Sans réfléchir, quels sont les 5 premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on évoque les mathématiques ?



2) Quels aspects des mathématiques vous plaisent / vous déplaisent ?



3) Quels sont les soucis majeurs de l'enseignement des maths en France ?



4) De quelle manière auriez-vous pu vous intéresser davantage à la matière ?





Voilà merci beaucoup à celles et ceux qui prendront quelques minutes pour me parler de leur relation avec cette discipline qui divise (badum tsss).

