-Flo- Bourde de DJ durant un bal de promo 4 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14065 Karma: 9717 Durant un bal de promo, une élève en fauteuil roulant est élue reine de promo et doit danser avec son homologue masculin. Le DJ choisit de leur passer "Thinking out loud" d'Ed Sheeran, un classique. Le problème est qu'il n'avait certainement pas en tête les paroles qui débutent la chanson...





Contribution le : Aujourd'hui 10:22:27

Ptiteuf69 Re: Bourde de DJ durant un bal de promo 0 #2

Je suis accro Inscrit: 04/02/2006 22:16 Post(s): 667 Karma: 116



Afficher le spoil .............ment marrant !!!









Comme au Téléthon





Dérapage au Téléthon 1996/2016 :Tout le monde debout C’est Terrible................Comme au TéléthonDérapage au Téléthon 1996/2016 :Tout le monde debout

Contribution le : Aujourd'hui 11:47:34