L'idée est d'utiliser le site



Pour rendre le jeu intéressant, on peut organiser différents types d'énigmes, au libre choix de celui qui relance. Chaque "énigme" pourrait commencer par "J'ai donné à Craiyon...", par exemple :



- "J'ai donné à Craiyon le titre d'une chanson, on cherche cette chanson"

- "J'ai donné à Craiyon une scène de film, on cherche le film"

- "J'ai donné à Craiyon trois mots, on cherche ces trois mots"

- "J'ai donné à Craiyon une célébrité et un verbe..." etc.

- Autres idées selon votre imagination...



Comme d'habitude, celui qui trouve relance avec une autre image.



Je ne sais pas si le principe vous convient en l'état, sinon vous pouvez proposer des idées pour améliorer le concept.



⚠ Bien sûr, évitez de faire apparaître le champ de saisie sur l'image, sinon c'est trop facile



Première tentative :



J'ai donné à Craiyon une scène de film, on cherche le film :



