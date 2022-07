Options du sujet Imprimer le sujet

Vassili44 Les mensonges derrière les constructions dites "primitives" 5 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1297 Karma: 1687



On retrouve sous ce genre de vidéo un tas de gens qui vont dire "je le savais !", mais qui bien sûr ne le mentionnent qu'une fois les faits dévoilés. On retrouve sous ce genre de vidéo un tas de gens qui vont dire "je le savais !", mais qui bien sûr ne le mentionnent qu'une fois les faits dévoilés.

Contribution le : Aujourd'hui 19:45:57

Mitri Re: Les mensonges derrière les constructions dites "primitives" 1 #2

Je poste trop Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 10007 Karma: 1094 Au moins le seul que je regarde a l'air de vraiment faire le taf

Contribution le : Aujourd'hui 20:43:49

gatsu35 Re: Les mensonges derrière les constructions dites "primitives" 1 #3

Je m'installe Inscrit: 08/01/2020 18:11 Post(s): 116 Karma: 85 On le savait déjà que c'était bullshité suite à des reportages précédents, mais au moins cette vidéo résume très bien le sujet.



J'étais tombé dans le panneau moi aussi, jusqu'à ce qu'on nous montre le pot aux roses.

Contribution le : Aujourd'hui 20:50:25

pagania28 Re: Les mensonges derrière les constructions dites "primitives" 0 #5

Je viens d'arriver Inscrit: 17/07/2019 10:47 Post(s): 81 Karma: 51 La vidéo est complètement repompée de celle-là:





How Primitive Building Videos Are Staged



Il a même pas refait les montages.

Contribution le : Aujourd'hui 21:54:27