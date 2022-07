Zoom flippant sur google map

Je masterise ! Inscrit: 08/05/2008 21:13 Post(s): 3507 Karma: 1800

Cela vise les liens piégés de rick roll, genre mettre un article soit-disant insolite et le lien caché renvoie vers la vidéo YT d'origine. Ici on a une vidéo avec un montage zoomant sur le lieu exact du tournage du clip, ce n'est pas le même esprit.

Des vidéos faisant référence au rick roll sont même passées en articles. Et je ne parle pas de 2008 quand le même est apparu, mais plus récemment.

https://www.koreus.com/video/rickroll-mariage.html

https://www.koreus.com/video/foo-fighters-rick-roll-westboro-baptiste-church.html



Contribution le : Hier 15:27:03