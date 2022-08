Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Frapper un crocodile avec une casserole 2 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6270 Karma: 16591 Frapper un crocodile avec une casserole :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:44:53

zoondoz Re: Frapper un crocodile avec une casserole 0 #3

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 777 Karma: 272 Laissez-moi deviner... Ça se passe en Australie ? Le pays qui essaie de tuer ses habitants ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:08:06