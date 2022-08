Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6300 Karma: 16685





Deputy Uses PIT Maneuver To Stop Car After 4 Women Tried To Flee From Traffic Stop



Le policier n'avait pas envie que le refus d’obtempérer se transforme en course poursuite, il a donc décidé de faire une Quand tu veux fuir la police mais qu'elle ne te laisse que 18 secondes :Deputy Uses PIT Maneuver To Stop Car After 4 Women Tried To Flee From Traffic StopLe policier n'avait pas envie que le refus d’obtempérer se transforme en course poursuite, il a donc décidé de faire une manoeuvre "PIT" pour immobiliser le véhicule.

Contribution le : Aujourd'hui 11:47:16