Une femme attaquée par un renard enragé + Un zèbre à un péage d'autoroute

Profitant d'un embouteillage coté Espagne pour s’enfuir de son box, un zèbre a fait irruption en courant au péage transfrontalier de l’autoroute A63 à Biriatou, dans les Pyrénées-Atlantiques. Après une balade d'une trentaine de minutes, l'animal a finalement été attrapé par son propriétaire et des douaniers.







Un momento sub realista #francia #zebra #suelta #autopista #frontera

