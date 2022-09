Un radar à 10km/h en belgique

Options du sujet Imprimer le sujet

à Anderlecht en Belgique les élues locaux ont fait installé un radar dans une rue dont la limitation est de 10km/h, pas évident à respecter et certain ne sont pas content. A quand les radars tronçons sur ce genre de voie ?



Dans la peau d'un italien ... (là-bas ils y en ont 12 par village)

Dans la peau d'un italien ... (là-bas ils y en ont 12 par village)



Merci pour l'info, je ferais attention pour mes prochaines vacances Citation :Merci pour l'info, je ferais attention pour mes prochaines vacances

ils font 1m de haut, oranges, parfois avec un dessin de bobby londonien et le rappel de la vitesse limite dessus. Toujours très visibles, on ne peut pas les louper: pas de piège, mais il y en a tellement qu'on finit par les oublier. Quand je dis 12/village je n'éxagère même pas.



ils font 1m de haut, oranges, parfois avec un dessin de bobby londonien et le rappel de la vitesse limite dessus. Toujours très visibles, on ne peut pas les louper: pas de piège, mais il y en a tellement qu'on finit par les oublier. Quand je dis 12/village je n'éxagère même pas.

Au rythme où ça va, bientôt les piétons vont faire des excès de vitesse .....

