"Ma soeur complotiste"

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1362 Karma: 1745

Ce qui m'intéresse pas mal c'est l'origine des croyances, leur but personnel et social.



Je ne pense clairement pas que la croyance est simplement une logique qui dérape, un accident de réflexion qu'il suffirait de démonter. C'est, je pense, une simplification sur le fonctionnement humain et sa psychologie.



Dans la simplification on pense souvent ceci :



1. Nous n'avons pas conscience de ce que l'on croit, pas la capacité d'en prendre conscience sinon nous changerions ;



2. Le cerveau qui se leurre est un cerveau qui fonctionne mal.



Je n'aborderai pas le second cas.



Dans le premier cas, les peurs/phobies sont un bon contre-exemple : beaucoup de personnes savent que leurs phobies est irrationnelles, mais n'arrivent pourtant pas à la dépasser. Or, la phobie s'accompagne de croyances fausses. J'ai longtemps pensé qu'il suffisait de les déconstruire, alors que ce n'est pas si simple.



Le système de pensées d'une personne ne se construit pas par hasard. Ce ne sont pas des pensées qui passent et qui sont sélectionnées pour certaines et rejetées pour d'autres sans raison. Ces pensées sont intégrées car elles viennent répondre à un vécu, faire écho à ce que la personne vit ou a vécu.



Le monde imaginaire n'est pas un univers qui se construit dans l'enfance et cesse dans le monde adulte. Il poursuit sa route sous une forme sans doute plus élaborées, mais avec les mêmes bases : je le vois comme un contre-poids de la réalité, de ce que l'on vit afin de maintenir un certain équilibre psychique.



Les croyances sont rattachées à un vécu. Ainsi, déconstruire une croyance, c'est aussi toucher aux moments de vie dans lesquels celles-ci sont nées.



Un enfant qui croirait que son père est au ciel et heureux, on ne peut pas lui dire "tu sais, les gens qui meurent ne vont pas au ciel, c'est faux on l'a démontré" si on l'avait démontré. Car ici, on trouverait ça cruel. Pourquoi ? Parce que l'on pressent que la croyance a une utilité dans la reconstruction de l'enfant pour vivre son drame intérieur. Et que c'est lui seul qui pourra choisir le bon moment pour se détacher de sa croyance, quand elle n'aura plus son utilité.



Bien que plus élaborés, le monde imaginaires des adultes est assez proches finalement, ils ont aussi besoin de se raconter des histoires et construire un univers refuge dans lequel ils se sentent bien pour mieux supporter les difficultés de la vie.



Quand on déconstruit une croyance, on touche forcément aux moments de vie qui les ont créées. La croyance ne se balade pas seule dans le monde, on peut la retrouver dans un groupe social. La croyance peut être le lien inhérent au groupe sociale dont on fait partie. Ainsi, toucher à la croyance c'est aussi toucher au groupe social pour lequel on s'identifie. Celui-ci peut se tromper, on le défendra quand même si le besoin qu'on défend et qu'on maintient est plus fort que celui de la vérité, ce qui est très souvent le cas.



Les vérités que nous souhaitons voir rétablies ne sont elles-mêmes pas choisies par hasard. On ne le fait pas pour l'autre, pas pour l'humanité, mais avant tout pour nous. On essaie de rétablir un certain équilibre dans son propre monde, au détriment de l'équilibre de l'autre. On ne le fait pas pour que l'autre ailleurs mieux, mais pour que nous, nous nous sentions mieux. La personne que nous contredisons le sent bien aussi, elle n'est pas dupe de nos réelles intentions, même si celles-ci peuvent nous échapper à nous. Nous voulons que la personne adopte notre vérité, peu importe les conséquences que cela peut avoir sur elle.

Contribution le : Aujourd'hui 12:59:07