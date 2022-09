Une femme fait rentrer sa fille sans payer à Disney (Orlando, USA)

Options du sujet Imprimer le sujet

Une femme fait rentrer sa fille sans payer à l'aide d'une poussette à Disney (Orlando, USA) :





Les enfants de moins de 2 ans ne payent pas l'entrée du parc, mais visiblement la fille est bien plus âgée que ça!

Contribution le : Aujourd'hui 11:12:39



@Adr1enb a écrit:

Résultat ils doivent aussi se trimbaler une poussette partout



Ou alors ils l'abandonnent quelque part comme ils ont fait avec le bébé au moment de voler la poussette Citation :Ou alors ils l'abandonnent quelque part comme ils ont fait avec le bébé au moment de voler la poussette

Contribution le : Aujourd'hui 11:45:11