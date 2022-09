Pas de signalement "DJP" avec les vidéos TikTok

Options du sujet Imprimer le sujet

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic239562.html



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic239470.html



Visiblement il n'y a pas le même contrôle que sur les autres liens. J'ai posté une vidéo tiktok aujourd'hui qui avait déjà été postée il y a 5 jours avec exactement le même ID et même lien mais cela ne me l'a pas signalé :Visiblement il n'y a pas le même contrôle que sur les autres liens.

