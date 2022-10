Un jockey fait tomber une concurrente

Options du sujet Imprimer le sujet

Christophe Soumillon, célèbre jockey belge ( prix de l'Arc de Triomphe, du Jockey Club ou de Diane...) a commis un geste interdit vendredi 30 septembre 2022. Lors d'une course sur l'hippodrome de Saint-Cloud, il a été l'auteur d'un geste qui aurait pu s'avérer dramatique pour sa concurrente irlandaise Rossa Ryan. Le Belge vient d'être licencié par son écurie.

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 3596 Karma: 3796 Non mais quel connard, elle a du se faire tellement mal

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 864 Karma: 324 Il y a une fédération des jockeys ? Parce que ça mérite une interdiction d'exercer...

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4117 Karma: 1525 Et je viens donc d'apprendre que les jockeys étaient mixte...

