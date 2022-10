Quel est le con qui a mis un poteau au milieu de l'océan ?

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14364 Karma: 10654



@CrazyCow a écrit:

C’est quand même pas de chance sur tout l’océan de tomber sur un obstacle de quelques mètres de diamètre !



Il y a quelqu'un du métier dans les commentaires qui dit que c'est probablement parce qu'ils ont programmé une route au GPS en sélectionnant des points de repères comme ce poteau. Il s'agirait d'une erreur classique, et après l'expérience de quelques frayeurs on finit rapidement par prendre l'habitude de ne plus cliquer "pile poil" sur le point de repère mais quelques dizaines de mètres à côté. Citation :Il y a quelqu'un du métier dans les commentaires qui dit que c'est probablement parce qu'ils ont programmé une route au GPS en sélectionnant des points de repères comme ce poteau. Il s'agirait d'une erreur classique, et après l'expérience de quelques frayeurs on finit rapidement par prendre l'habitude de ne plus cliquer "pile poil" sur le point de repère mais quelques dizaines de mètres à côté.

Contribution le : Hier 10:22:25