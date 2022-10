Deux Porsche essaient de couper une file d'attente à une station-service

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6661 Karma: 2607



@zoondoz a écrit:

@AshySlashy

Clair que réagir comme ça pour de l'essence, qui n'est tout de même pas un produit vital, on se demande comment sera la France quand il manquera des choses plus essentielles.



C'est clairement vital, 2 porsches à retourer à la location à temps sinon cela ajoute un 24h en plus avec un frais de retard

Et à voir leur têtes ils ont déjà mis toutes leurs économies il sont foutus et vont devoir demander à leur père qui vont leur donner un coup de savate c'est donc très vital ^^ Citation :C'est clairement vital, 2 porsches à retourer à la location à temps sinon cela ajoute un 24h en plus avec un frais de retardEt à voir leur têtes ils ont déjà mis toutes leurs économies il sont foutus et vont devoir demander à leur père qui vont leur donner un coup de savate c'est donc très vital ^^

Contribution le : Aujourd'hui 16:15:21