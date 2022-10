Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de soupe à la tomate par des militants écolos

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46301 Karma: 24462









Damien Gayle - Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. Ce vendredi 14 octobre, deux militantes écologistes du mouvement Just Stop Oil ont jeté de la soupe à la tomate sur un tableau de la série « Les Tournesols » de Van Gogh exposé à la National Gallery de Londres.Damien Gayle - Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall.

Contribution le : Aujourd'hui 14:05:22