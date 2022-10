J'ai décidé de retirer les pubs du site 🎉

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74148 Karma: 36129

Après mûr réflexion, j'ai décidé que retirer la publicité sur le site.

Car personne n'aime ça et que de plus en plus de gens utilisent des bloqueurs de pubs.

Donc que je mette de la pub ou pas, cela revient au même finalement.



Cela devrait être fait dans quelques jours.

Contribution le : Aujourd'hui 10:16:08