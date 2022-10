MAJ : J'ai décidé de retirer les pubs du site 😣

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74152 Karma: 36145

Je vous ai donné la bonne nouvelle hier, voici la mauvaise.



Le site fermera à la fin du mois.



Sans revenus publicitaires, Koreus.com ne peut pas exister.



Voilà la fiction est terminée, retour à la réalité :



Koreus.com est une aventure qui a commencé en 2002, qui est devenue rentable en 2006 grâce à la publicité. C'est à ce moment-là que j'ai quitté mon boulot pour m'y occuper à plein temps.

Vous l'avez compris, 100% de mes revenues proviennent de la publicité sur le site.

Si je retire la pub, je n'ai plus de salaire et je ne peux plus m'acheter de carottes.

(En fait mon salaire, c'est une petite partie des frais de la société, il y a en plus les impôts, la TVA, l'URSSAF, les frais d'hébergement, l’électricité, l’abonnement internet …). Je rémunère également Skwatek pour l'écriture de quelques articles.



Je pensais que cela était clair pour la majorité des membres, mais je vois que ce n'est pas le cas quand on lit les réponses de l'autre topic.



Donc continuez à utiliser des bloqueurs de pub si cela vous chante, de toute façon, je ne peux rien faire. Mais sachez que je ne continuerai pas Koreus.com si je ne peux pas en vivre.



Moi non plus je n'aime pas la pub. Et pourtant je n'utilise pas de bloqueurs de pubs, car c'est le modèle économique de beaucoup de sites web et je n'ai pas envie de payer un abonnement pour tous les sites web que je consulte.



Voilà, mon message n'a pas pour but de vous faire changer d'avis, sinon je l'aurai posté en page d'accueil pour qu'il y ait plus de monde à le voir. Il est juste là pour éclaircir quelques points.

Contribution le : Aujourd'hui 10:39:16