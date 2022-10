Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une voiture percute un train 1 #1

Koreus Addict





https://www.facebook.com/100068801726665/videos/1076843719637810 Une voiture percute un train de marchandises en franchissant un passage à niveau à Skoki, en Pologne. Blessé, le conducteur a été transporté à l'hôpital.

Gog077 Re: Une voiture percute un train 1 #2

Dans les deux sens en plus ! Mauvaise journée

CrazyCow Re: Une voiture percute un train 0 #3

Je suppose qu'il voulait se suicider ? L'article dit qu'il était sobre mais sans permis de conduire, et qu'une enquête est en cours

gazeleau Re: Une voiture percute un train 0 #4

malaise ? distraction ? défaillance mécanique ? il n'a pas trouvé le frein ?

alfosynchro Re: Une voiture percute un train 0 #5

@gazeleau

J'opterais pour le problème de freins.

J'opterais pour le problème de freins.

CrazyCow Re: Une voiture percute un train 0 #6

@alfosynchro Ça parait bizarre de tourner à droite dans ce cas-là. En tournant à gauche il s'en serait probablement sorti.

alfosynchro Re: Une voiture percute un train 0 #7

@CrazyCow

Oui, mais je ne vois pas d'autres options.

Oui, mais je ne vois pas d'autres options.

defds Re: Une voiture percute un train 0 #8

@alfosynchro une bonne couche d'alcool à mon avis

gazeleau Re: Une voiture percute un train 0 #9

defds

Citation :

@CrazyCow a écrit:

L'article dit qu'il était sobre (...)



Citation :

@CrazyCow a écrit:

L’article dit qu’il était sobre (...) Citation :

Gog077 Re: Une voiture percute un train 1 #10

@gazeleau après c'est quoi "sobre" pour un polonais ?

