Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Italie : le langage des mains dès l'enfance 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17466 Karma: 18255

Contribution le : Aujourd'hui 10:07:58

Wiliwilliam Re: Italie : le langage des mains dès l'enfance 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34503 Karma: 12610 J'ai 2 collègues italiennes qui ont suivi le même cursus de cette jeune fille.

C'est moins agaçant que les prises de parole impromptues et à haut décibel.

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:11

Le sujet est verrouillé