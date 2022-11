Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46425 Karma: 24748 Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs au large de Whitianga, en Nouvelle-Zélande.





Shark Lands on Fishing Boat





Un homme donne un coup de poing à un panneau de signalisation.



