prothese oculaire

elle s'appelle Christina King pour les personnes qui se posent la question

Son site :



ça fait un peu suite à l'article sur l elle s'appelle Christina King pour les personnes qui se posent la questionSon site : https://www.centerforocularprosthetics.com/ ça fait un peu suite à l'article sur l 'oeil lampe torche d'il y a quelques jour

Je masterise ! Inscrit: 11/05/2008 01:31 Post(s): 4329 Karma: 5303 Jean-Marie tu as le choix entre un œil au beur noir et un oeil de verre tu choisis quoi?

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8806 Karma: 3764 C'était aussi bien l'autre gars avec son phare dans la tronche.

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17317 Karma: 25020 Je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de "soigner leur traumatisme" en faisant focaliser absolument tous leurs interlocuteurs sur leur œil manquant

