Baba-Yaga en PLS : gestion billetterie

J'en appelle à la Komunauté parce que je suis au bord du gouffre.



Contexte

Un spectacle aura lieu début décembre. La gestion de la billetterie se fait par la plateforme Infomaniak, aucun problème. Mais cette année ce spectacle se déroule dans un théâtre qui n'a pas son plan de répertorié chez Infomaniak.

Normalement, ça ne pose pas de problème puisqu'ils proposent de créer le plan de salle.



Le problème

La responsable s'y est pris beaucoup trop tard et le délai entre la création du plan de salle, la vente des billets et le spectacle est beaucoup trop court.



Pourquoi je suis en PLS ?

La seule solution que je vois : planifier des jours/horaires de vente sur place des billets, avec le plan version papier sous les yeux et impression des billets en direct.

Mais avec toutes les répétitions qui se profilent, je sais pas comment arriver à gérer ça en plus.



Existe-t-il un moyen rapide (48h max) de s'appuyer sur le plan déjà existant (pdf) pour créer un plan interactif pour que les gens puissent prendre eux-mêmes en ligne leurs billets ?

-Flo- Re: en PLS : gestion billetterie

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14493 Karma: 10897 Baba-Yaga Je viens de tester l'outil que tu indiques : contrairement à ce que je supposais, on ne peut pas créer un plan de salle soi-même. Il faut obligatoirement leur envoyer un fichier représentant le plan de la salle pour que quelqu'un chez eux le crée. Mais le délai annoncé pour cette opération est de 48h à 72h. Donc je suppose que ça devrait pouvoir le faire, non ?







Sinon l'autre option, c'est de ne pas numéroter les places. C'est à dire proposer un placement libre, éventuellement limité à des catégories de places si les tarifs doivent être différenciés. Et dans ce cas, pas besoin de plan de la salle. Je viens de tester l'outil que tu indiques : contrairement à ce que je supposais, on ne peut pas créer un plan de salle soi-même. Il faut obligatoirement leur envoyer un fichier représentant le plan de la salle pour que quelqu'un chez eux le crée. Mais le délai annoncé pour cette opération est de 48h à 72h. Donc je suppose que ça devrait pouvoir le faire, non ?Sinon l'autre option, c'est de ne pas numéroter les places. C'est à dire proposer un placement libre, éventuellement limité à des catégories de places si les tarifs doivent être différenciés. Et dans ce cas, pas besoin de plan de la salle.

