Un footballeur fait une demande en mariage sur le terrain

Un joueur de football d'une équipe biélorusse, après avoir marqué un but, décide qu'il s'agit du moment idéal pour demander sa petite amie en mariage. Il demande donc à la jeune femme de le rejoindre sur le terrain et pose un genou à terre pour lui faire sa demande.Problème : le stadier a pour mission de repousser toute tentative d'intrusion de spectateur sur le terrain.

