Une touriste escalade la pyramide de Kukulcán à Chichén Itzá

A disrespectful tourist climbs an ancient Mayan pyramid in Mexico and gets booed



Un cordon de sécurité en interdit l'ascension depuis 2008 et des amendes de 2500 à 5000 $ peuvent être infligé aux contrevenants.

On appréciera la solidarité des badauds qui l'aspergent d'eau pour lui éviter l'insolation après un tel effort. ^^'

Contribution le : Aujourd'hui 15:54:06