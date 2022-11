Index des forums Koreus.com Audio et Visuel Chiptune Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Chiptune, chip music ou musique 8-bit, est un terme définissant un genre musical caractérisé par des sons synthétisés en temps réel créés par ordinateur ou par la puce audio d'une console de jeu, et/ou caractérisé par des échantillons sonores, ou toute autre forme d'enregistrement audio. Le terme de chiptune dérive des mots anglais chip signifiant « puce informatique », et tune signifiant « mélodie ». De façon paradoxale, le terme désignait au départ les compositions de musique de la scène demo Amiga, majoritairement basée sur des samples



2,3 vidéo sympa :

MonoDeer



Ici petite tricherie la percussion vient de la petite boite du dessus mais le tout est piloté avec du



Monodeer - Particles (Gameboy + Korg Volca Beats, live DEMO)





Son live qui est une tuerie









------------------------



Je vous aurais bien volontiers parlé de

Peut-être ce live mais je ne suis pas convaincu:







------------------------



Si 32 ou 8 bits c'est trop pour vous, ça c'est spectaculaire.



Calculator Music: HoustonTracker 2 for the TI-82/83/83+/84+



Pour celles et ceux qui se demandent comment c'est possible ( la dernière vidéo ) il y a de l’explication en anglais



Berousky Re: Chiptune 0 #2

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13766 Karma: 707 Terrible ! J'irais pas jusqu'a dire que je pourrais m'écouter ça un moment, mais c'est impressionnant techniquement, et ça rend pas dégueu comme son

Contribution le : Aujourd'hui 22:33:30

