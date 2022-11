Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74277 Karma: 36219 Vous êtes pour ou contre la lecture automatique des vidéos ?

Pour

Contre

Wiliwilliam Re: Pour ou contre la lecture automatique des vidéos ? 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34648 Karma: 12899



@Koreus tu pourrais faire pression auprès de dailymotion pour qu'ils arrêtent cette pratique stp?



Contre, dans la mesure du possible.tu pourrais faire pression auprès de dailymotion pour qu'ils arrêtent cette pratique stp?

