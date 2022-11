Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek La causerie d'Hervé Renard à la mi-temps du match Argentine - Arabie saoudite 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46515 Karma: 24996 La causerie d'Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de l'Arabie saoudite menée 1 but à 0 à la mi-temps face à l'Argentine pendant la Coupe du monde 2022. Pour info, l'Arabie saoudite a réussi l'exploit de remporter le match, 2-1.





«Prends un selfie avec Messi !» : le discours d'Hervé Renard à la mi-temps Arabie Saoudite-Argentine

Contribution le : Aujourd'hui 08:23:14