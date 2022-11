Qu'entendez vous ? Barbie ou F**k ?

Options du sujet Imprimer le sujet

DocWan - Mon cerveau est en miette, je ne comprends pas comment je peux entendre les 2 aussi clairement alors que les mots sont si différents (via @kittyfeeley sur TikTok)



Bien que les mots soient complètement différent, si vous vous focalisez sur le mot "Barbie" ou "F**k", vous entendrez uniquement le mot sur lequel vous vous focalisez. DocWan - Mon cerveau est en miette, je ne comprends pas comment je peux entendre les 2 aussi clairement alors que les mots sont si différents(via @kittyfeeley sur TikTok)Bien que les mots soient complètement différent, si vous vous focalisez sur le mot "Barbie" ou "F**k", vous entendrez uniquement le mot sur lequel vous vous focalisez.

