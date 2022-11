Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Jeu de boisson intense 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74297 Karma: 36225 Si tu retournes le gobelet, tu as le droit d'avancer le verre d'une case.

Si le verre arrive dans ton camp tu as perdu





Contribution le : Aujourd'hui 15:48:04

Gog077 Re: Jeu de boisson intense 1 #2

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1494 Karma: 824 Au moins avec le temps que ça prend pour boire un seul verre, ils ne devraient pas tous finir torchés après 15mn. Sympa comme jeuAu moins avec le temps que ça prend pour boire un seul verre, ils ne devraient pas tous finir torchés après 15mn.

Contribution le : Aujourd'hui 15:56:41