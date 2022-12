Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Tentative de vol de smartphone || Repose smartphone inadapté

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34738 Karma: 13025 Un homme fait mine d'être intéressé par des smartphones dans un magasin. Puis soudainement, il part en courant.







Fail: la porte est verrouillée. Il est donc coincé dans le magasin.



--------------------------------------------------------------



Un homme pose un smartphone dans un repose téléphone de camionnette (pas sur que ce soit fait pour ça au final)





Fail: Il brise le smartphone en morceau en fermant la porte de son véhicule.

Wiliwilliam Re: Tentative de vol de smartphone || Repose smartphone inadapté

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34738 Karma: 13025 @JCM77 Hahahaha c'est exactement le même modèle! Effectivement, traîner sur Koreus sauve des smartphones!

ça ne doit définitivement pas être fait pour ça.

