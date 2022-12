Chute impressionnante d'un camion sur un précédent accident

Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

États-Unis : un camion chute d'une bretelle d'autoroute sur des véhicules déjà accidentés



Un camion est tombé vendredi 2 décembre à Santa Clarita, en Californie sur deux véhicules déjà accidentés se trouvant en contrebas.

Trois personnes ont été transportées a l'hôpital.

