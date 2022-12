Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Trois Parisiennes sur une trottinette électrique + Un gorille content ! 4 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46617 Karma: 25212 Trois femmes se déplacent dans une rue de Paris en utilisant la même trottinette électrique.



Vous navigateur est trop vieux





Une personne avec un costume de gorille marche en dansant dans une rue.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:53:54

-Flo- Re: Trois Parisiennes sur une trottinette électrique 1 #3

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14576 Karma: 11151 ... dans une rue en forte pente, et pavée.



Histoire de mettre toutes les chances de leur côté.

Contribution le : Aujourd'hui 17:57:11