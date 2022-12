Problème urinaire du président sud-soudanais + Sur Tinder pendant un concert

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46618 Karma: 25212

Le Président sud-soudanais Salva Kiir urine dans son pantalon pendant une cérémonie.



Vous navigateur est trop vieux





Une spectatrice swipe sur Tinder pendant un concert.





Crowd Provides Advice as Concert Attendee Swipes on Tinder

Contribution le : Aujourd'hui 19:39:49