Options du sujet Imprimer le sujet

Saucisson666 Les appareils bloqueurs d'ondes sont-ils efficaces? 1 #1

Je suis accro Inscrit: 13/01/2015 15:56 Post(s): 982 Karma: 1058

Approche scientifique : pourquoi les produits anti-ondes n'ont aucune chance d'être efficaces

Contribution le : Aujourd'hui 01:33:54