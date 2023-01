Un gag vieux comme le monde

Options du sujet Imprimer le sujet

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14624 Karma: 11289 Dans la vie réelle, un gag digne d'un vieux film en noir et blanc !





Tags : poutre, planche, perche, barre, magasin, commerce, tombe, pied, tête, collègue

Je masterise ! Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 2088 Karma: 1497 il serait temps de signer cette rupture conventionnelle !

Comme lu dans les commentaires : ils ne peuvent pas se permettre de licencier cet employé car ils sont en manque de personnel. Et ils sont en manque de personnel car cet employé envoie tous les autres à l'hôpital. Une bonne astuce pour se rendre indispensable à son travail. Citation :Comme lu dans les commentaires : ils ne peuvent pas se permettre de licencier cet employé car ils sont en manque de personnel. Et ils sont en manque de personnel car cet employé envoie tous les autres à l'hôpital. Une bonne astuce pour se rendre indispensable à son travail.

