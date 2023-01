Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb Nouvelle vidéo de Boston Dynamics

Inscrit: 19/04/2008

Atlas Gets a Grip | Boston Dynamics

Contribution le : Aujourd'hui 16:18:43

gazeleau Re: Nouvelle vidéo de Boston Dynamics

Inscrit: 16/04/2018
On a trouvé qui monte les meollons alignés !

Contribution le : Aujourd'hui 16:20:52

-Flo- Re: Nouvelle vidéo de Boston Dynamics

Inscrit: 08/01/2005
Ého ! Ça va pas de balancer ma disqueuse comme ça ?!

Contribution le : Aujourd'hui 16:44:27