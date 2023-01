Dans la peau d’une personne qui souffre d’Alzheimer

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2558 Karma: 1456



L'ayant vecu avec ma grand mere, elle savait me raconter qu'elle s'est occupé d'un petit garçon pendant longtemps et beaucoup d'histoires sur son passé, mais elle etait incapable de faire le lien avec moi et elle me vouvoyait car j'etais devenu un etranger pour elle. Quand je lui disais:"mais ce petit garçon s'etait moi !" elle me repondait : "mais non c'est le fils de ma fille, c'est pas vous ! d'ailleurs vous etes qui ?" et ça l'embrouillait donc j'insistais pas , snif...



terrible maladie perturbant, et je suis sur que c'est proche de la realité.L'ayant vecu avec ma grand mere, elle savait me raconter qu'elle s'est occupé d'un petit garçon pendant longtemps et beaucoup d'histoires sur son passé, mais elle etait incapable de faire le lien avec moi et elle me vouvoyait car j'etais devenu un etranger pour elle. Quand je lui disais:"mais ce petit garçon s'etait moi !" elle me repondait : "mais non c'est le fils de ma fille, c'est pas vous ! d'ailleurs vous etes qui ?" et ça l'embrouillait donc j'insistais pas , snif...terrible maladie

Contribution le : Aujourd'hui 21:14:43