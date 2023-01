Un joli sauvetage à la superman

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7950 Karma: 1149

Une fois j'ai fait ça avec une voiture qui ne voulait plus démarrer.

Ca avait l'air facile, la voiture était légère et poussable malgré la pente.

Quand elle a commencé à reculer sur moi et que mes semelles ont commencé à rayer le bitume, j'ai cru que j'allais mourir...

Contribution le : Aujourd'hui 16:33:09