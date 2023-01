Un hamster se fait coiffer tranquillement, et c'est le drame + whisky

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4510 Karma: 1986

Vous navigateur est trop vieux

Afficher le spoil une explosion fait tourner la tête de l'humain et du hamster





Vous navigateur est trop vieux

Astuce: il faut mettre une paille pour laisser entrer l'air et boire plus vite quand le goulot de la bouteille de whisky est trop petit. Astuce: il faut mettre une paille pour laisser entrer l'air et boire plus vite quand le goulot de la bouteille de whisky est trop petit.

Contribution le : Aujourd'hui 08:46:36