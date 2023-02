Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Fail tomber d'un bateau dans la rivière || Bus inondé, les passagers les pieds dans l'eau 1 #1

Par chance, nous avons le droit à DEUX points de vue.

Équipé comme jamais, cet homme vous offre un fail sous toutes ses coutures!





Cold Water Fishing Fail || ViralHog



---------------------------------------------------------------------



. Il y a eu des grosses inondations en Nouvelle-Zélande. Cette vidéo se déroule au même endroit.

Le bus devait emmener des gens à un concert d'Elton John. Il a fait demi-tour. Les passagers sont arrivés à bon port (au premier sens du terme )





