Le théâtre avec du VFX

Sentiments partagés : oui, c'est impressionnant mais je déplore cette dérive d'effets spéciaux et autres spectacles au détriment de l'histoire, du scénario et de la crédibilité.

Le cinéma est, pour moi, mort pour la plupart des productions à cause de cette dérive, alors si le théâtre s'y met aussi...

