T’ES CHAUDE MA COUSINE AKB48公式 [Hallucination auditive]



Citation : Pour fêter l’entente de plus de 60 ans avec le Japon, le ministère de la culture japonais et la mission locale de Fougères nous ont mandatés, afin de produire une œuvre audiovisuelle destinée à rapprocher nos 2 pays.

Dans cette optique, des artistes du web se sont réunis sur le Stream (diffusion en direct sur l’internet) de RealMyop pour réaliser une vidéo engagée, en souhaitant avant tout aider à la compréhension de nos deux cultures.

Durant ces quelques minutes, vous pourrez enfin apprécier la subtilité et la profondeur de la langue japonaise.



Entre humour et poésie, ce morceau d’AKB48 raconte l’histoire touchante et authentique d’une kinésithérapeute découvrant sa passion pour les yacks et les macarons. La narratrice n’est autre que sa cousine découvrant avec bienveillance et une part de stupeur les différentes activités de sa parente.



Bon visionnage !



Le stream de RealMyop :

https://www.twitch.tv/realmyop



Le clip d’origine :

https://www.youtube.com/watch?v=fj6iDHciEmA



Big up à @-Flo- qui m'a permis de retrouver cette vidéo suite





Contribution le : Aujourd'hui 21:01:42