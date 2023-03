Options du sujet Imprimer le sujet

Effondrement d'une mine de charbon en Mongolie

Au moins une cinquantaine de disparus...







Colapsa mina de carbón en China se reportan mas de 40 desaparecidos.





CHINA: El COLAPSO de una MINA deja cinco MUERTOS y 49 DESAPARECIDOS | RTVE Noticias Images impressionnantes d'une mine qui s'est effondrée, en Mongolie intérieure (Région autonome chinoise).Au moins une cinquantaine de disparus...Colapsa mina de carbón en China se reportan mas de 40 desaparecidos. https://t.co/Ahul64Jbn8 CHINA: El COLAPSO de una MINA deja cinco MUERTOS y 49 DESAPARECIDOS | RTVE Noticias

