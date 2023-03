Options du sujet Imprimer le sujet

Staffie Sergei Lavrov, ce grand humoriste... 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 2122 Karma: 2108





Sergei Lavrov explique en Inde que la Russie tente d'arrêter la guerre débuter contre la Russie. Sergei Lavrov explique en Inde que la Russie tente d'arrêter la guerre débuter contre la Russie.

Contribution le : Aujourd'hui 13:17:45

Le_Relou Re: Sergei Lavrov, ce grand humoriste... 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 4015 Karma: 2704 Les cons ça ose tout c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît

Contribution le : Aujourd'hui 13:55:55